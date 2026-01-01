Регистрировать рождение и смерть МФЦ Пермского края смогут с лета 2027 года В Перми закон вступит в силу в 2026 году

Константин Долгановский

Право регистрировать рождение и смерть многофункциональные центры (МФЦ) на территории Пермского городского округа получат с 1 июля 2026 года. На территориях остальных городских и муниципальных округов Пермского края — с 15 июля 2027 года. Об этом говорится в поправках к принятому во втором чтении соответствующему закону.

Второе чтение законопроект о наделении МФЦ Пермского края полномочиями по регистрации рождения и смерти прошёл на пленарном заседании краевого парламента 16 апреля. В документе также отмечается, что закон вступает в силу не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.

Напомним, ГБУ Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» получит право составлять записи актов гражданского состояния, выдавать свидетельства о рождении и смерти, передавать паспорта умерших в полицию, а также передавать записи актов на бумажном носителе и документов, послуживших основаниями для регистрации рождения и смерти, на хранение в органы ЗАГС. Исключение составит регистрация рождения, которое производится одновременно с установлением отцовства.

Перечень филиалов, которые будут осуществлять данные полномочия, определит краевое правительство. МФЦ будут выполнять их наравне с органами местного самоуправления за счёт средств ГБУ, вследствие чего перераспределение полномочий не потребуется. Предполагается, что такое решение повысит доступность и качество услуг и оптимизирует межведомственное взаимодействие.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.