Право регистрации в МФЦ смерти и рождения одобрили в Пермском крае Проект закона прошёл первое чтение

Константин Долгановский

Законопроект о наделении МФЦ Пермского края полномочиями по регистрации рождения и смерти прошёл первое чтение. Депутаты краевого парламента обсудили инициативу губернатора на мартовском пленарном заседании.

В случае принятия проекта закона во втором чтении ГБУ Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) получит право составлять записи актов гражданского состояния, выдавать свидетельства о рождении и смерти, передавать паспорта умерших в полицию, а также передавать записи актов на бумажном носителе и документов, послуживших основаниями для регистрации рождения и смерти, на хранение в органы ЗАГС.

Перечень филиалов, которые будут осуществлять данные полномочия, определит краевое правительство. МФЦ будут выполнять их наравне с органами местного самоуправления за счёт средств ГБУ, вследствие чего перераспределение полномочий не потребуется.

Целью принятия решения является повышение доступности и качества услуг, оптимизация межведомственного взаимодействия. В то же время, органы ЗАГС смогут повысить качество предоставления более сложных процедур, требующих специальной юридической экспертизы.

Как писал ранее «Новый компаньон», аналогичные нормативные правовые акты приняты уже более чем в 20 регионах России.

