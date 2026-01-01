В Прикамье МФЦ могут получить право регистрировать рождение и смерть Законопроект рассмотрят в апреле Поделиться Твитнуть

МФЦ Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в краевой парламент законопроект, который наделяет МФЦ новыми государственными полномочиями. В частности, МФЦ смогут регистрировать рождение и смерть граждан, а также выдавать соответствующие свидетельства.

В пояснительной записке к документу сказано, что аналогичные нормативные правовые акты приняты уже в более чем 20 регионах России. Отмечается, что нововведение не потребует перераспределять полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния между органами местного самоуправления. Эта функция будет выполняться МФЦ наравне с местными властями за счёт средств Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Основная цель законопроекта — улучшить доступность и качество услуги по регистрации рождения и смерти для жителей Пермского края. Передача полномочий МФЦ позволит использовать разветвлённую сеть центров «Мои документы» (более 50 филиалов и 200 территориально обособленных подразделений).

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен парламентом в апреле.

