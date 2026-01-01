Президент РФ утвердил инициативу Прикамья о поддержке производителей лимонадов Закон вступил в силу в день подписания 9 апреля

Президент РФ подписал законопроект, предложенный правительством Прикамья, о финансовой поддержке производителей сахаросодержащих напитков. В пресс-службе краевого заксобрания обратили внимание, что инициатива была утверждена 9 апреля.

«9 апреля 2026 года президент РФ Владимир Путин подписал документ. Закон о поддержке производителей сахаросодержащих напитков вступил в силу в день подписания», — уточнили в парламенте.

Сахаросодержащие напитки были признаны подакцизными товарами, в связи с чем их производители не могли получать государственную финансовую поддержку. При этом запрет распространялся только на субъекты малого и среднего предпринимательства.

Напомним, законодательную инициативу о предоставлении финансовой поддержки производителям лимонадов и других напитков, которые изготавливаются на основе воды с добавлением сахара, мёда или сахарного сиропа, депутаты заксобрания Пермского края поддержали в 2024 году и направили предложение в Государственную думу РФ.

