Алёна Бронникова В инициативу главы Прикамья о поддержке производителей лимонадов внесли дополнения Проект постановления рассмотрят на пленарном заседании краевого заксобрания Поделиться Твитнуть

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Федеральное правительство предложило дополнить законопроект о поддержке производителей лимонадов, внесённый ранее в Госдуму РФ по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Как отмечает пресс-служба краевого парламента, проект дополнен аналитическими материалами.

«Нынешний проект постановления предполагает дополнение аналитическими материалами обоснования к законопроекту в соответствии с заключением правительства РФ. Так, согласно представленным данным, в РФ зарегистрированы 6,5 млн субъектов МСП, из них 182 203 субъекта МСП занимаются реализацией напитков и почти 3146 субъектов МСП осуществляют производство безалкогольных напитков», — сообщили в заксобрании Прикамья.

Проект постановления, уточняющий предложенные главой региона поправки в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», внесён на рассмотрение краевого парламента. Депутаты рассмотрят его на пленарном заседании в августе.

Документ с предложением направить в Государственную думу РФ законопроект о предоставлении финансовой поддержки производителям лимонадов и других напитков, которые изготавливаются на основе воды с добавлением сахара, мёда или сахарного сиропа, поступил в заксобрание Прикамья в октябре прошлого года. В данный момент предприниматели не могут получить эту поддержку, поскольку этот вид товара является подакцизным. В январе депутаты одобрили инициативу по изменению федерального закона и направили проект для рассмотрения на федеральном уровне.

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