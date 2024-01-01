Алёна Бронникова ЗС Прикамья направляет в Госдуму инициативу о поддержке производителей лимонадов Документ был принят в двух чтениях в ходе одного заседания Поделиться Твитнуть

Законодательное собрание Пермского края направит в Государственную думу РФ предложение предоставить финансовую поддержку производителям лимонадов и других напитков, которые изготавливаются на основе воды с добавлением сахара, мёда или сахарного сиропа. Законопроект поддержали депутаты краевого парламента на пленарном заседании 25 января.

В случае принятия закона на федеральном уровне представители субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), производящие лимонады, смогут получить государственную финансовую поддержку. Сейчас это невозможно, поскольку этот вид товара является подакцизным в связи с внесёнными в ноябре 2022 года изменениями в федеральный закон. При этом крупные производители к этой мере не относятся и могут получать поддержку.

Как сообщила руководитель краевого Агентства по развитию МСП Анна Быкова, в регионе зарегистрировано порядка 49 организаций, основным видом деятельности которых является именно производство безалкогольных лимонадов и сахаросодержащих напитков. Это, например, «Очёрский завод напитков», кунгурский «Пикон», красновишерский «Прайм», производитель квасов «Благодать». Около 167 тыс. компаний реализуют эту продукцию.

Председатель заксобрания Валерия Сухих подчеркнул, что поддержка бизнеса — одно из приоритетных направлений экономической политики региона.

«Несмотря на непростые экономические условия, предприниматели Прикамья продолжают создавать рабочие места и модернизировать производство, адаптируясь к вызовам времени. Без государственной поддержки справиться с этим сложно, поэтому для комфортного ведения бизнеса важно учитывать потребности предпринимателей», — отметил спикер.

Документ был принят в двух чтениях в ходе одного заседания. После доработки его внесут на рассмотрение Госдумы.

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