В Пермском крае предложили поддержать производителей лимонадов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Законодательное собрание Прикамья внесён проект постановления с предложением направить в Государственную думу РФ законодательную инициативу предоставить производителям лимонадов и других напитков, которые изготавливаются на основе воды с добавлением сахара, мёда или сахарного сиропа, финансовую поддержку.

Сейчас производители не могут её получить, так как этот вид товара является подакцизным, уточняется в пояснительной записке.

Как сообщает телеграмм-канал краевого Заксобрания, проект федерального закона предполагается рассмотреть на пленарном заседании парламента Прикамья в ноябре. Если депутаты проголосуют «за», проект направят на рассмотрение в Госдуму.

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