Глава СКР потребовал доклад по делу о разбитой дороге в деревне Прикамья В Русалевке машина скорой помощи не смогла проехать к ребёнку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о халатности при содержании дороги в д. Русалевке Чайковского округа Прикамья. Главе СКР предоставят сведения о ходе, результатах расследования и мерах по восстановлению прав местных жителей.

Как сообщили в информационном центре СК России, дорога, ведущая к домовладениям жителей Русалевки, долгое время находится в непригодном состоянии. В частности, отсутствует асфальтовое покрытие, на полотне образовались колеи. Проезд транспортных средств затруднён, а меры по организации ремонтных работ не принимаются.

В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие оценит действия должностных лиц. В соцсетях жители деревни рассказали, что в апреле у машины скорой помощи вновь возникли трудности во время выезда на вызов к ребёнку.

«Приводятся доводы о том, что автомобиль скорой медицинской помощи не смог проехать к дому пациента. Фельдшеры были вынуждены идти к нему пешком, а затем нести ребёнка на руках до автомобиля скорой помощи», — рассказали в пресс-службе краевого СКР.

Напомним, годом ранее в Русалевке машина скорой помощи, перевозившая полуторагодовалого младенца в Чайковский, застряла в глине. Для извлечения автомобиля потребовалась помощь внедорожника. Прокуратура инициировала проверку.

