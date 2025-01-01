Прокуратура Прикамья разберётся с застрявшими из-за распутицы машинами скорой помощи Поделиться Твитнуть

В связи с жалобами в соцсетях на неудовлетворительное состояние дорог в Краснокамском и Чайковском городских округах, из-за чего врачи не могут оказать пациентам медицинскую помощь, прокуратура Пермского края инициировала проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проверочных мероприятий будет проанализировано соблюдение законодательных норм, регулирующих содержание дорожно-уличной сети в указанных муниципалитетах.

При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Напомним, в последние дни в Пермском крае сразу два автомобиля скорой медицинской помощи застряли из-за неудовлетворительного состояния дорог. В одной машине находился маленький ребёнок, в другой — ветеран.

Сообщения об инцидентах распространились в социальных сетях 12 апреля. В деревне Русалевка машина скорой помощи, перевозившая полуторагодовалого младенца в город Чайковский, увязла в глине. Для извлечения реанимобиля потребовалась помощь внедорожника. Местные жители неоднократно обращали внимание властей на плачевное состояние дорожного покрытия, однако, по их словам, никаких мер не принимается. Представители власти объясняют это тем, что выравнивание дорожного полотна грейдером будет произведено только после полного высыхания грунта.

В тот же день стало известно об аналогичном случае — в д. Шабуничи Краснокамского округа. По свидетельству очевидцев, бригада скорой помощи, прибывшая на вызов к ветерану войны, застряла на обратном пути из-за размытой дороги.

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