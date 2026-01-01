Музеи Пермского края приглашают жителей на субботники Уборка запланирована в течение нескольких дней

Константин Долгановский

Музеи Пермского края приглашают жителей присоединиться к субботникам, которые пройдут в апреле и мае. Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» организована в рамках празднования Международного дня охраны памятников и исторических мест 18 апреля.

В музее-заповеднике «Пермь-36» (д. Кучино, ул. Дорожная, 30а) уборка проводится с 11 по 19 апреля с 10 часов. На территории Дома Мешкова (Пермь, ул. Монастырская, 11) уборка запланирована 15 и 22 апреля в 16 часов и 11 мая в 12 часов. В Доме-музее Н.Г. Славянова (Пермь, ул. 1905 года, 37) — 18, 19, 25, 26 апреля и 2, 3 мая в 11 часов, с 21 по 24 мая в 15 часов. Дом-музей «Диорама» запланировал уборку 18 и 25 апреля с 12 часов.

Чтобы присоединиться к акции, волонтёрам необходимо предварительно зарегистрироваться на портале «Добро.рф». Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, участников обеспечат всем необходимым инвентарём, горячим чаем и проведут инструктаж. Помимо работ по облагораживанию территорий, музеи также предлагают участникам экскурсии, лекции, просмотр видеосюжетов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что общегородской субботник в Перми состоится 18 апреля. Уборка в районах начнётся с 10 часов.

