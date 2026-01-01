Общегородской субботник в Перми состоится 18 апреля Уборка в районах начнётся с 10 часов

Зарина Ситдикова

Общегородской субботник в Перми в 2026 году состоится 18 апреля. Как сообщили в горадминистрации, к уборке традиционно присоединятся сотрудники мэрии, предприятия, общественные организации и жители. В каждом районе будет работать техника для вывоза мусора.

В Мотовилихинском и Кировском районах субботник пройдёт на всей территории. Жители могут выполнить уборку территорий своих домов с использованием собственного инвентаря либо предоставленного управляющими организациями и ТСЖ. Уборка некоторых территорий состоится и в другие дни, например, ТОС «Налимиха» запланировало субботник 19 апреля в 12 часов на детской спортивной площадке по ул. Новосельской, 65.

В остальных районах Перми мероприятия стартуют 18 апреля с 10 часов на отдельных участках. В Ленинском районе — на ул. Сибирской, 10, в Орджоникидзевском — на территории между улицами Кавказской, Белозёрской, Валежной и вдоль реки Амбарки. В Свердловском районе уборка пройдёт на ул. Краснофлотской, 17 с выдачей на месте необходимого инвентаря, в Дзержинском — закраска граффити на ул. Екатерининской, 177, ул. Петропавловской, 97 и ул. Татьяны Барамзиной, 54, а ТОС «Парковый-5» проведёт субботник в 12 часов на пр. Парковом, 54 и 54/2. В Индустриальном районе в порядок приведут территорию вдоль ул. Карпинского на участке от ул. Формовщиков, 3 до ул. Карпинского, 64.

В рамках проекта «Пермь в порядке» организована комплексная уборка городских улиц после зимы. Подрядчики моют остановочные комплексы, чистят от реагентов, грязи и пыли дороги и объекты благоустройства, ливнеприёмные колодцы и решётки. В среднем на дорогах и улицах Перми ежедневно работает более 90 единиц спецтехники.

