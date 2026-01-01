В Перми продолжается весенняя уборка улиц

Администрация Перми

В Перми в усиленном режиме ведутся работы по наведению чистоты на улицах и дорогах города после зимнего периода. Мероприятия проходят в рамках муниципальной программы «Пермь в порядке».

Традиционная весенняя уборка, организуемая городской администрацией, в этом году началась на две недели раньше графика. Специализированные подрядные организации занимаются мойкой остановочных павильонов, очисткой дорожного полотна, тротуаров и элементов благоустройства от противогололедных материалов, пыли и грязи. Для мытья остановок применяется оборудование с подачей воды под высоким давлением, а для устранения граффити — специализированные химические средства. Параллельно ведется регулярное удаление несанкционированных объявлений с павильонов.

На дорогах города задействована коммунальная техника: поливомоечные машины и дорожные пылесосы. Работы ведутся по двум направлениям: влажная уборка проезжей части, пешеходных зон и ограждений, а также сухая очистка от пыли и мусора. Дополнительно проводится обслуживание ливневой канализации — прочистка колодцев и решеток.

Ежедневно на улицы Перми выходит более 90 единиц спецтехники. Уборка охватывает все районы города: в частности, работы выполнялись на проспекте Парковом, улицах Маршала Рыбалко и Уинской.

Отдельное внимание в рамках проекта уделяется содержанию опор освещения. Сотрудники МКУ «Горсвет» проводят их комплексную мойку и последующую покраску. Уже обработаны участки на шоссе Космонавтов (от улицы Строителей до Малкова), улице Локомотивной, а также на улице Ленина и Комсомольском проспекте. Очистка столбов выполняется под давлением, что позволяет удалить реагенты, соль и загрязнения, замедляя процесс коррозии. Попутно со столбов снимают расклеенные объявления.

Приводятся в порядок и общественные пространства. В 66-м квартале эспланады подрядчики моют скамейки и плитку, обрезают кустарники, вывозят мусор. На набережной Камы ведутся работы по рыхлению остатков снега, уборке пешеходных зон, детских и спортивных площадок, а также мойке малых архитектурных форм — урн, лавочек и подпорных стен.

