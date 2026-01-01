В Прикамье стартует новый сезон программы «Земский работник культуры» Планируется привлечь 35 перспективных работников культуры для пермской глубинки

Министерство культуры Пермского края

В Пермском крае 15 апреля начался второй сезон программы «Земский работник культуры». Подать заявки на участие в программе могут специалисты с высшим или средним профессиональным образованием — законченным или завершающимся до 1 сентября нынешнего года.

Участники должны пройти конкурсный отбор и на пять лет отправиться работать в село, посёлок или город с населением до 50 тыс. человек. Земские работники культуры получат 1 млн руб. и интересные рабочие места с перспективой роста.

Список вакансий и документы для участия в конкурсе опубликованы на сайте Министерства культуры Пермского края. Подать заявку можно как лично — обратившись в министерство культуры, так и онлайн.

Подача заявок открыта до 15 июня, до 24 июля все они пройдут предварительную оценку министерства и до 30 июля — итоговую оценку специальной комиссии.

До 20 августа потенциальные участники программы могут посетить муниципальные учреждения культуры и выбрать будущее место работы.

Программа «Земский работник культуры» стартовала по всей России в 2025 году в рамках национального проекта «Семья». Это предложение, интересное как для жителей небольших населённых пунктов, в которые приедут молодые лидеры сферы культуры — библиотекари, клубные работники, преподаватели школ искусств, так и для самих молодых деятелей культуры, которые получают материально подкреплённую возможность старта профессиональной карьеры.

За первый год работы программы в Пермском крае поддержку в размере 1 млн руб. получили 11 специалистов. Программа позволила привлечь культорганизаторов, преподавателей детских школ искусств, библиотекарей, экскурсоводов. Начать новую работу на новом месте захотели не только выпускники вузов, но и опытные работники культуры в Пермском, Бардымском и Юрлинском округах.

«Земский работник культуры» полностью оправдал возложенные на программу надежды, и в 2026 году привлечь планируется уже 35 человек.

Люди, заинтересованные в участии в программе, могут задавать вопросы специалистам минкульта: начальнику отдела по работе с муниципалитетами Павлу Андреевичу Шардину (+7 (342) 235-12-32, pashardin@mk.permkrai.ru) и главному специалисту отдела по работе с муниципалитетами Алёне Сергеевне Копыловой (+7 (342) 235-12-38, askopylova@mk.permkrai.ru) с 09:00 до 18:00, в будни.

