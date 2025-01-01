Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Возвращение к корням Участие в программе «Земский работник культуры» — важный жизненный выбор профессионалов: музыкантов, режиссёров, музейных работников Поделиться Твитнуть

Алексей Гречищев

В Пермском крае, как и по всей России, в нынешнем году появились первые участники программы «Земский работник культуры» в рамках национального проекта «Семья». Прикамье не впервые становится одним из первых российских регионов, участвующих в новом федеральном начинании: Пермский край был пио­нером в сфере модернизации библиотечного дела, в программе «Виртуальный концертный зал», а система социальных кинозалов вообще зародилась в Прикамье и лишь потом выросла до федерального уровня.

«Земский работник культуры» продолжает принципы, заложенные программами «Земский врач», «Земский фельдшер» и «Земский учитель». Когда принималось решение об участии в программе, министр культуры Пермского края Алла Платонова сказала в интервью «Новому компаньону»: «Это очень справедливо. В небольших населённых пунктах особенно остро ощущается дефицит работников культуры, а ведь работники культуры на селе и в небольших городах — удивительные люди, очень тёплые, они чудеса творят!»

Новая мера поддержки направлена на то, чтобы в сферу культуры на селе пришли новые люди. Стимулирующие выплаты участникам программы складываются из двух бюджетов — федерального и регионального. Из бюджета Пермского края в 2025 году на эти цели было направлено 3,8 млн руб. Планируется, что ежегодно в рамках программы в сёлах и посёлках Пермского края будет начинать трудиться до 15 работников культуры.

Участники программы — работники музеев, библиотекари, режиссёры народных театров, музыкальные и клубные работники и другие профессионалы сферы культуры — переезжают в небольшие населённые пункты, где получают жильё и подъёмные средства в размере 1 млн руб. Участвовать в программе могут специалисты с высшим или средним профессиональным образованием. Они должны подать заявку, пройти конкурсный отбор и на пять лет отправиться работать в село, посёлок или город с населением до 50 тыс. человек.

За 2025 год в Прикамье прошло два таких конкурса. Восемь их победителей — четыре в первом наборе и столько же в следующем — решительно изменили образ жизни и отправились трудиться на село.

Что двигает этими людьми? Конечно, есть материальная заинтересованность, но не только. Современный молодой человек уже не боится жизни на селе; наоборот: эта жизнь выглядит всё более и более привлекательной в глазах горожанина. Чистая природная среда, возможность вести своё хозяйство, дом, который в то же время дача, — всё это и раньше говорило в пользу сельской жизни, однако теперь, благодаря стремительному строительству и ремонту дорог, развитию строительных и инженерных технологий, а также появлению всё тех же виртуальных концертных залов и модельных библиотек, эта жизнь уже не кажется скучной и провинциальной. Работники культуры, отправляющиеся в небольшие населённые пункты по программе, видят в ней новые возможности — возможности проявлять себя, строить карьеру и семью, жить интересно и наполненно.

Истории земских работников культуры очень разные.

Павел Котляров, выпускник Пермской государственной академии искусства и культуры, отмеченный благодарственным письмом Министерства культуры Пермского края, благодаря победе в конкурсе стал режиссёром в культурно-досуговом центре «Притяжение» в деревне Скобелевка Пермского района.

Переезд в Скобелевку стал для Павла в первую очередь возможностью вернуться в профессию: живя в Перми, последние пять лет он работал учителем в школе, однако всегда хотел снова работать в сфере культуры. Интересная деревня, расположенная по соседству со знаменитой Хохловкой, место проведения популярного фестиваля «Скобелевка мастеровая» (0+), — отличное место для нового старта в этой отрасли. Павел не скрывает, что для него имела значение и возможность впервые стать хозяином собственного дома на собственной земле. Его двое детей пойдут в сельскую школу, которая гордится своим уровнем преподавания.

Для Никиты Кашеварова, выпускника Пермского музыкального колледжа, переезд из Кунгура в село Спасо-Барда Кишертского округа тоже стало возвращением — буквально возвращением на родину. Он сам родом из этого прекрасного старинного села, известного Спасской церковью — памятником архитектуры XVIII века, там живут его родители, там у него есть собственный дом. Участие в программе «Земский работник культуры» позволило Никите исполнить свою мечту и вместе с семьёй поселиться на земле предков. Подъёмные средства он намерен потратить на ремонт и обустройство дома, а работать будет в Детской школе искусств в Кишерти, куда удобно ездить на электричке.

Совсем иная история у режиссёра и культорганизатора Натальи Мальцевой. Она переехала из села Верх-Иньва Коми-Пермяцкого округа, где проработала 33 года, в другой населённый пункт этого же округа — в село Юрла. Причина переезда — желание дать самостоятельность взрослым детям и начать в жизни что-то новое.

На новом месте Наталья активно включилась в клубную жизнь: она уже подала заявку на участие в программе «59 фестивалей 59 региона» с новым летним фестивалем «Крапивница», посвящённым крапиве. «Для детей и молодёжи крапива — это просто сорняк, а ведь крапива — это в первую очередь лекарственное растение, — говорит режиссёр. — Это один из ингредиентов традиционной пищи коми-пермяков: щи зелёные крапивные, салаты, крапивная настойка, крапивный хлеб… Много чего интересного можно придумать и замутить!»

Ещё один проект Наталья Мальцева планирует отправить на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Это патриотическая просветительская программа, связанная с личностью Героя Советского Союза Ивана Козича — участника Великой Отечественной войны, который жил в Юрлинском районе.

Все участники программы — неравнодушные люди, готовые менять к лучшему свою жизнь и жизнь людей вокруг себя. Именно такие люди благодарно откликаются на изменения, которые происходят в российской глубинке, и готовы сами стать двигателями этих изменений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.