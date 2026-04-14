Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Открытие Детского музейного центра на Заводе Шпагина планируется на 15 апреля Для посетителей музей откроется 16 апреля Поделиться Твитнуть

Фото: Юлия Усольцева

Вслед за Пермской галереей на территории «Завода Шпагина» откроется Детский музейный центр Пермского краеведческого музея. Открытие, по информации «Нового компаньона», состоится 15 апреля, для посетителей музей откроется 16 апреля.

Новый детский музей расположится в здании «Литера Д1». Там же в декабре 2026 года планируется открытие музея «Пермский период».

Пространство Детского музейного центра поделено на зону мастер-классов и выставочную зону. В ней в день открытия начнёт работу выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» (0+), посвящённая почве и сойл-арту — созданию арт-объектов из почвы.

Посетители Детского музейного центра смогут также побывать в «Парке пермского периода» — закрытом саду, в котором высажены реликты доисторической флоры.

Детский музейный центр будет открыт для посетителей со вторника по воскресенье, с 10:00 до 19:00, цена билета 280-350 руб.

