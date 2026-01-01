В Перми разрешили строительство ЖК на территории бывшего хлебозавода № 4 Возведением займётся структура пермского девелопера

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Структура СГ «Развитие» — ООО «СЗ НовоСтрой-14» получила разрешение на возведение многоквартирного жилого дома по ул. Волховской, 40 в Перми. Новый жилой комплекс займёт площадку бывшего хлебозавода № 4 (АО «Покровский хлеб») в Орджоникидзевском районе.

Как указано на кадастровой карте, площадь земельного участка, где построят дом, составляет 1,3 га. Здесь разрешена многоэтажная (высотная) жилая застройка.

Напомним, объекты бывшего завода были снесены в начале 2023 года, участок приобрела СГ «Развитие». В апреле 2024-го комиссия по ПЗЗ установила территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, а в затем краевое минимущества поручило подготовить проект межевания территории для строительства нового ЖК. Застройка планируется переменной этажности — в 8, 11, 15 и 16 этажей. В компании ранее сообщали, что завершение работ ожидается в течение трёх лет.

