Алёна Бронникова СГ «Развитие» подготовит проект межевания территории бывшего хлебозавода №4 в Перми Площадь участка под новый ЖК составит 3,6 га Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края поручило структуре строительной группы «Развитие» подготовить до 2026 года проект межевания территории бывшего хлебозавода №4 в Орджоникидзевском районе Перми. Соответствующий приказ от 25 июля был опубликован на сайте ведомства.

Речь идёт о земельном участке в границах улиц Косякова, Волховской и Академика Веденеева площадью 3,6 га. Подготовкой проекта межевания для размещения многоквартирных жилых домов и элементов благоустройства будет заниматься спецзастройщик «НовоСтрой-14».

Ранее территория на ул. Волховской, 40 площадью 1,2 га принадлежала АО «Покровский хлеб». В начале 2023 года объекты на данном участке были снесены, а сам участок приобрела СГ «Развитие». В апреле 2024 года комиссия по ПЗЗ установила на площадке бывшего хлебозавода территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 для строительства нового жилого комплекса.

Жилой комплекс будет переменной этажности в 8, 11, 15 и 16 этажей с коэффициентом плотности 2,35. Подземная парковка рассчитана на 100 машино-мест, а на территории предусмотрено ещё 63 машино-места по периметру. В компании сообщили, что к строительству планируется приступить в 2025 году и завершить работы в течение трёх лет.

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