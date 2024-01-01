В Перми комиссия по ПЗЗ согласовала проект застройки территории хлебозавода № 4 Возведением нового ЖК будет заниматься СГ «Развитие» Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Строительная группа «Развитие» получила одобрение комиссии по ПЗЗ установить на участке по ул. Волховской, 40 в Орджоникидзевском районе Перми территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 для строительства жилого комплекса. Ранее данная территория площадью 12,7 тыс. кв. м принадлежала АО «Покровский хлеб», здесь находились здания хлебозавода № 4, которые были снесены полностью в 2023 году.

Возведением нового объекта будет заниматься спецзастройщик «НовоСтрой-14» (структура СГ «Развитие»). На участке планируется построить жилой комплекс переменной этажности в 8, 11, 15 и 16 этажей с коэффициентом плотности 2,35. Подземная парковка будет рассчитана на 100 машино-мест, а на территории также будет предусмотрено ещё 63 машино-места по периметру.

Земельный участок попадает в границы требований к архитектурно-градостроительному облику города, поэтому проект будет также рассмотрен на комиссии по АГО. Прорабатывается вопрос благоустройства прилегающей (которая находится на муниципальной земле) и внутренней территории, а также фасадных решений.

Застройщик направил соглашение на сотрудничество с администрацией Перми для развития сети социальной инфраструктуры. При этом краевой минздрав отметил, что на данной территории потребность в объектах здравоохранения отсутствует.

С просьбой установить на данном участке территориальную зону для строительства жилого комплекса застройщик обратился к комиссии в декабре. Участок находится в его собственности. Проект прошёл публичные слушания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.