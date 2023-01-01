Алёна Бронникова На месте бывшего хлебозавода № 4 в Перми может появиться новый жилой комплекс Застройкой будет заниматься СГ «Развитие» Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Строительная группа «Развитие» обратилась в комиссию по ПЗЗ с предложением установить на участке по ул. Волховской в Орджоникидзевском районе Перми территориальную зону для строительства жилого комплекса. Проект был рассмотрен на заседании 14 декабря и отправлен на публичные слушания.

Речь идёт о территории по ул. Волховской, 40, где ранее находились здания хлебозавода № 4. Сейчас планируется установить здесь территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с коэффициентом плотности застройки 2,35. Высота зданий будет достигать 8, 11, 15 и 16 этажей. Компания также планирует заключить с администрацией Перми соглашение об обеспечении строительства медицинского объекта.

Заявление поступило от ООО «Специализированный застройщик «НовоСтрой-14», входящего в структуру СГ «Развитие». На сегодняшний день земельный участок находится в его собственности.

Ранее территория площадью 12,7 тыс. кв. м принадлежала АО «Покровский хлеб». В начале этого года СМИ сообщали о закрытии и сносе объектов в Орджоникидзевском районе.





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