В марте в Прикамье было выдано 22,7 тысячи кредитных карт Это на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года

В марте 2026 года в Пермском крае отмечен значительный рост числа выданных новых кредитных карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 14,1%. Регион вошёл в 30 регионов, где было выдано больше всего кредиток, заняв 15 место. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего в I квартале 2026 года в России выдано 3,21 млн новых кредитных карт, что на 1,1% меньше, чем год назад, и в два раза меньше, чем в I квартале 2024 года.

В марте было выдано 1,2 млн карт — это на 8,6% больше, чем в марте 2025 года, но почти вдвое меньше, чем в марте 2024 года. Основные причины снижения — ужесточение денежно-кредитной политики и повышение требований к заёмщикам, говорится в исследовании.

В Топ-5 субъектов РФ вошли следующие:

— Москва — 93,3 тыс. карт;

— Московская область — 78,3 тыс. карт;

— Краснодарский край — 57,2 тыс. карт;

— Санкт-Петербург — 52,9 тыс. карт;

— Свердловская область — 38,5 тыс. карт.

При этом по динамике в регионах-лидерах (в сравнении март 2026-го к марту 2025-го) Прикамье оказалось на пятом месте:

— Воронежская область: +18,7%;

— Ярославская область: +17,3%;

— Ростовская область: +16,6%;

— Тюменская область: +14,9%;

— Пермский край: +14,1%.

Рейтинг НКБИ

В целом динамика количества выданных новых кредитных карт в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по их количеству) в марте 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем выглядит следующим образом:

«Выдача кредитных карт в 2026 году остаётся на низком уровне. Банки строго оценивают кредитную историю заёмщиков, чтобы снизить риски просрочек. Потенциальным клиентам важно следить за своей кредитной историей», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Как ранее писал «Новый компаньон», что в марте в Пермском крае было выдано 34,7 тыс. потребительских кредитов. Это на 21,3% больше, чем в феврале, когда этот показатель составил 28,6 тыс.

