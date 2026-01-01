В Пермском крае зафиксирован значительный рост выдачи потребительских кредитов В марте рост кредитования составил 21,3%

Константин Долгановский

В марте 2026 года в Пермском крае было выдано 34,7 тыс. потребительских кредитов, что на 21,3% больше, чем в феврале, когда этот показатель составил 28,6 тыс. Такой рост позволил региону занять 16-е место среди 30 субъектов РФ с наибольшим объёмом кредитования населения.

По данным Национального бюро кредитных историй (НКБИ), в целом по России за первый квартал 2026 года было выдано 4,76 млн потребительских кредитов, что на 27,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с 2024 годом наблюдается снижение на 41%, что связано с ужесточением денежно-кредитной политики и повышением требований к заёмщикам.

График: НКБИ

В марте 2026 года в России было зафиксировано значительное увеличение числа выданных потребительских кредитов, особенно в таких регионах, как Москва, Московская область и Краснодарский край. Лидером по количеству выданных кредитов стала Москва с 107,9 тыс. единиц, за ней следуют Московская область (102,6 тыс. ед.) и Краснодарский край (76,7 тыс. ед.).

В то же время, среди 30 регионов-лидеров по динамике роста выдач потребительских кредитов выделялись Воронежская область (+23,4%), Саратовская область и Республика Татарстан (по +21,9%), а также Нижегородская область (+21,8%) и Пермский край (+21,3%). В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 19,9 и 17,2% соответственно.

Динамика количества выданных розничных кредитов/кредитов физлицам в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по их количеству) в марте 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем выглядит следующим образом:

Рейтинг составлен НКБИ

Эксперты НКБИ отмечают, что, несмотря на рост в начале 2026 года, общий уровень выдачи потребительских кредитов остаётся низким. Банки продолжают ориентироваться на клиентов с хорошей кредитной историей и показателем долговой нагрузки не более 50%. Это означает, что заёмщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей и избегать её ухудшения.

