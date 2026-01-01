Власти выдали разрешение на строительство мультитемпературного комплекса в Перми Проекту присвоен статус приоритетного

ООО «Кредо-Строй» получило разрешение на строительство складского комплекса в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта. Мультитемпературный комплекс займёт площадку по ул. Верхнемуллинской, 143а в Индустриальном районе Перми.

Соответствующее разрешение было выдано региональными властями ещё 17 февраля. По данным кадастровой карты, площадь участка, где запланировано строительство, составляет 5,1 га.

Статус приоритетного инвестроект получил в 2024 году. Предполагается, что площадь складского комплекса для малого и среднего бизнеса составит не менее 30 тыс. кв. м, в его состав войдут офисы и складские помещения. Реализация запланирована до 2027 года, объём инвестиций оценивается в 667 млн руб.

В январе 2026 года экспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству объекта. Документацию подготовило пермское ООО «42».

