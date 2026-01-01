Экспертиза одобрила проект строительства мультитемпературного комплекса в Перми Объект появится на Верхнемуллинской Поделиться Твитнуть

Негосударственная экспертиза 27 января выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству здания склада мультитемпературного комплекса в Перми на ул. Верхнемуллинской. Информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Документацию подготовило пермское ООО «42», в качестве застройщика выступает ООО «Кредо-Строй». Заключение выдала московское ООО «Центр экспертных решений».

Напомним, в 2024 году инвестпроект по возведению современного мультитемпературного складского комплекса для малого и среднего бизнеса получил статус приоритетного. Площадь самого комплекса составит не менее 30 тыс. кв. м, в его состав войдут офисы и складские помещения. Реализация запланирована до 2027 года, объём инвестиций оценивается в 667 млн руб. Для строительства комиссия по ПЗЗ одобрила включение земельного участка, где запланированы работы, в границы специальной территориальной зоны Ц-6.

