Алёна Бронникова В Перми установят специальную зону для строительства мультитемпературного комплекса Объект возведут на Верхнемуллинской Поделиться Твитнуть

Комиссия по ПЗЗ одобрила заявление ГБУ Пермского края «Агентство инвестиционного развития» об установлении специальной территориальной зоны на ул. Верхнемуллинской в Индустриальном районе Перми для реализации инвестпроекта по строительству мультитемпературного складского комплекса.

В данный момент на двух рассматриваемых земельных участках общей площадью 2,9 га установлена территориальная зона сельскохозяйственного использования под луга, пастбища и сенокосы, а также пожарные резервуары и водоёмы. Заявлением предлагается установить границы территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6.

Как сообщалось ранее, инвестпроект ООО «Кредо-Строй» в марте получил статус приоритетного. В рамках реализации в Индустриальном районе планируется построить современный мультитемпературный складской комплекс для малого и среднего бизнеса общей площадью не менее 30 тыс. кв. м. В его состав войдут офисные общей площадью не менее 5 тыс. кв. м и складские помещения. Инвестиции в проект до 2027 год составят около 667 млн руб.

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