Алёна Бронникова

В Перми установят специальную зону для строительства мультитемпературного комплекса

Объект возведут на Верхнемуллинской

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Кредо-Строй на Верхнемуллинской

investinperm.ru

Комиссия по ПЗЗ одобрила заявление ГБУ Пермского края «Агентство инвестиционного развития» об установлении специальной территориальной зоны на ул. Верхнемуллинской в Индустриальном районе Перми для реализации инвестпроекта по строительству мультитемпературного складского комплекса.

В данный момент на двух рассматриваемых земельных участках общей площадью 2,9 га установлена территориальная зона сельскохозяйственного использования под луга, пастбища и сенокосы, а также пожарные резервуары и водоёмы. Заявлением предлагается установить границы территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6.

Как сообщалось ранее, инвестпроект ООО «Кредо-Строй» в марте получил статус приоритетного. В рамках реализации в Индустриальном районе планируется построить современный мультитемпературный складской комплекс для малого и среднего бизнеса общей площадью не менее 30 тыс. кв. м. В его состав войдут офисные общей площадью не менее 5 тыс. кв. м и складские помещения. Инвестиции в проект до 2027 год составят около 667 млн руб.

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