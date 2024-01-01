На берегу Камы в Перми построят новый бизнес-центр Компания «ЛУКОЙЛ» инвестирует в проект более 32 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус «приоритетный» проектам трёх компаний. Инициаторы проектов получат земельные участки в аренду без проведения торгов, а также административное сопровождение от агентства инвестиционного развития Прикамья. Кроме того, предусмотрены льготы по налогу на имущество на территории Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ООО «Лун-Инвест», являющееся дочерним предприятием ПАО «ЛУКОЙЛ», в рамках инвестиционного проекта построит новый современный бизнес-центр на Каме в Перми. Общая площадь строительства составит более 130 тыс. кв. м. В проекте предусмотрены подземный паркинг, ритэйл-инфраструктура и конференц-залы. Компания «ЛУКОЙЛ» инвестирует более 32 млрд руб. Планируется, что реализация проекта принесёт в бюджет более 4,5 млрд руб. до 2036 года и создаст условия для работы пяти тысяч человек.

В Индустриальном районе Перми ООО «Кредо-Строй» планирует построить современный мультитемпературный складской комплекс общей площадью не менее 30 тыс. кв. м, включая офисные помещения общей площадью не менее 5 тыс. кв. м. Планируется также создание инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство территории. Инвестиции в проект по строительству складского комплекса с 2024 до 2027 год составят около 667 млн руб.

Третий инвестпроект — строительство компанией «Промхимпермь» производственного цеха для расширение производства реагентов для цветной металлургии, реагента для нефтедобычи и минеральных добавок для сельского хозяйства. Общий объём инвестиций составит 80 млн руб.

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