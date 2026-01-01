Движение на участке улицы Каменского в Перми ограничат на два месяца В мае участок закроют полностью почти на две недели

Министерство транспорта Пермского края

Движение всех видов транспортных средств на участке ул. Василия Каменского в Дзержинском районе Перми ограничат на два месяца. Отдельные участки между улицами Зои Космодемьянской и Папанинцев будут закрывать для устройства инженерных коммуникаций — сети водоснабжения.

Краевой минтранс распорядился ввести ограничения с 6 часов 15 апреля до полуночи 16 июня. При этом с 30 апреля часть дороги будет полностью перекрыта почти на две недели. Движение полностью закроют с 21 часа 30 апреля до 6 часов 12 мая.

Строительно-монтажные работы на участке выполнит ООО «РКС-Инжиниринг». Контроль организации движения на время ограничений возложен на Госавтоинспекцию. Департаменту транспорта администрации Перми поручено обеспечить движение общественного транспорта с учётом изменений.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на участке ш. Космонавтов в Перми 11 апреля ограничили движение на два месяца. До 11 июня здесь планируется выполнить необходимые работы в рамках строительства ул. Строителей.

