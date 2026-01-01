В Перми директором по развитию медиапроектов ПФП-группы стал Игорь Лобанов Ранее он возглавлял филиал ООО «Беспилотные авиационные системы»

Константин Долгановский

Основатель и многолетний шеф-редактор Издательского дома «Компаньон» Игорь Лобанов занял пост директора по развитию медиапроектов Пермской финансово-производственной группы. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В пресс-службе ПФП-группы изданию рассказали, что в круг ключевых задач нового руководителя направления войдёт управление медийным блоком холдинга и разработка новых форматов взаимодействия с аудиторией.

Игорь Лобанов ранее возглавлял Пермскую краевую организацию Союза журналистов России, в 2023 году он занял должность заместителя директора АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» по связям с органами государственной власти, СМИ и общественностью, а в феврале 2025-го перешёл на должность руководителя в филиал ООО «Беспилотные авиационные системы» (БАС) в Перми.

