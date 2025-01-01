Бывший руководитель Издательского дома «Компаньон» занялся в Перми беспилотниками Игорь Лобанов стал руководителем пермского подразделения «Беспилотных авиационных систем» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Основатель и многолетний шеф-редактор Издательского дома «Компаньон» Игорь Лобанов назначен руководителем филиала ООО «Беспилотные авиационные системы» (БАС) в Перми.

ООО «БАС», один из первых операторов беспилотных авиационных систем в России, было создано в 2022 году. Филиалы компании открыты в Перми, в Якутии и в Нижегородской области.

Игорь Лобанов до февраля являлся заместителем директора НОЦ «Рациональное недропользование», а до этого возглавлял Пермскую краевую организацию Союза журналистов России. В комментарии «Коммерсанту-Прикамье» он напомнил, что Пермский край стал одним из центров развития беспилотной авиации в России: в прошлом году регион в числе первых был выбран для предоставления федеральной субсидии на создание научно-производственного центра по разработке, созданию и сертификации беспилотных авиасистем.

На посту руководителя филиала Игорь Лобанов будет заниматься популяризацией БАС в Прикамье, в том числе в лесном и сельском хозяйстве, природоохранной деятельности, строительстве, сфере общественной безопасности и т.п.





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