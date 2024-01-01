Марина Сизова Беспилотное пермское Как развивается рынок беспилотия, где применяются летательные аппараты и кто готовит кадры для новой отрасли Поделиться Твитнуть

Беспилотные авиационные системы активно развиваются в России, хотя практика их применения в гражданском секторе в регионах всё же пока мала. О том, как живёт рынок беспилотных технологий сегодня в Прикамье и что его ждёт — в материале «Нового компаньона».

От нефтяников до спасателей

Сегодня беспилотные летательные аппараты (БПЛА) используются в десятках отраслей. Из-за ограничений — чаще в госструктурах и в организациях, работающих по договорам с властями и в их интересах.

Летательные аппараты большой дальности применяются для воздушного наблюдения за газо- и нефтепроводами. Используют беспилотники и для мониторинга автодорог и контроля за транспортным потоком, в основном на платных трассах страны.

«У газовиков и нефтяников есть сходство с дорожниками. И тем и другим надо мониторить длинный, протяжённый объект. Одним — трубопроводы, другим — трассы, — сравнивает автор книг об интеллектуальных транспортных системах Игорь Евстигнеев. — И, конечно, неоценимую помощь в этом могут оказать беспилотники».

В Пермском крае уже был опыт патрулирования дорог при помощи воздушных дронов — госавтоинспекция вместе с ФКУ Упрдор «Прикамье» провели совместное патрулирование участка автодороги Пермь — Екатеринбург. Но эти случаи единичные.

«Пока действуют ограничения на использование летательных аппаратов, говорить о перспективах нет смысла», — говорят в местном Упрдоре.

Самый быстрорастущий сегмент применения беспилотных авиационных систем (БАС) — сельское хозяйство: для мониторинга полей, наблюдения за посевами и оценки урожайности. Всё более широкое применение находят беспилотные летательные аппараты в электроэнергетике — для мониторинга за линиями электропередач.

Активно в Пермском крае сегодня используют беспилотные летательные аппараты в МЧС.

«Все местные пожарно-спасательные гарнизоны в крупных городах края были обеспечены беспилотниками китайского производства ещё лет 10 назад. Беспилотники — наиболее безопасные и эффективные источники информации. В режиме реального времени они выявляют зоны и границы пожара или подтоплений», — рассказывает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Денис Говоров.

В прошлом году на вооружение МЧС поступил новый передвижной пункт управления с тремя современными беспилотными летательными аппаратами из Удмуртии. И теперь за помощью к МЧС чаще стали обращаться и другие структуры. К примеру, Следком и Минприроды — для фото- и видеосъёмки.

«Данные, полученные с использованием беспилотников, позволяют выявлять и контролировать широкий спектр техногенных и природных процессов: узнавать состояние лесного фонда, осуществлять мониторинг соблюдения режима на ООПТ, проводить регистрацию незаконных рубок, выявлять гари и ветровалы и т. д. Мы используем их при лесных пожарах, поисках свалок мусора, при осуществлении лесохозяйственных работ», — перечисляют в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Применяются беспилотники и при поиске потерявшихся людей в тайге.

«Чтобы прочесать поле в поисках человека, понадобится много людей и большое количество времени. Эту задачу быстро с помощью одного пилота закроет дрон», — говорит пресс-секретарь добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт» в Перми Татьяна Пустобаева.

Ставка на БАС

Новая высокотехнологичная отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников, должна сформироваться в России в течение следующих шести лет.

Её «жизнедеятельность» регулируется Стратегией развития беспилотной авиации до 2030—2035 годов и нацпроектом «Беспилотные авиационные системы». Именно они определяют главные направления, в числе которых производство беспилотных авиасистем и их компонентов, внедрение программного обеспечения, совершенствование нормативной базы, формирование спроса, подготовка кадров.

На региональном уровне на их основе разрабатываются собственные программы развития БАС.

Летом 2024 года Минпромторг России принял решение о создании научно-производственного центра (НПЦ) БАС на базе Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование». Пермь вошла в первую волну — центр появится в числе первых в России, планируется федеральное субсидирование.

Сейчас идёт процесс формирования пула резидентов этого НПЦ. Специализацией центра будет изготовление комплектующих для отечественных БПЛА.

Активно ведут собственные разработки в сфере БАС пермские вузы и научные институты.

«В нашем Центре компетенций НТИ «Фотоника» создаётся программно-аппаратный комплекс двунаправленной оптической связи для управления беспилотниками, устойчивой к индустриальным помехам. Это позволит обеспечить надёжную охрану объектов критической инфраструктуры, таких как АЭС, ГЭС, ТЭЦ и др. Кроме того, разрабатываются системы роевого управления, ближней связи между БАС и их экранирования композиционными материалами. Прототипы данных решений уже прошли успешные испытания, а до конца года пройдут показательные полёты для потенциальных заказчиков и инвесторов. Со следующего года планируется начать мелкосерийное производство этих высокотехнологичных комплексов», — рассказывает Николай Косвинцев, директор Центра компетенций НТИ «Фотоника» при Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Свои разработки ведёт и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ/Политех), в их числе — новый стартер-генератор для электродвигателей дронов, который повышает их коэффициент полезного действия, новые винты для дронов с повышенными противообледенительными свойствами. На форуме «Технопром» в августе этого года аэрокосмический факультет ПНИПУ представил макет элемента интеллектуальных авиационных конструкций из композиционных материалов с изменяемой геометрией (интеллектуальное крыло из композиционных материалов с изменяемой геометрией).

Заинтересованы и частные предприятия. На днях о новом производстве электродвигателей для БПЛА на постоянных магнитах заявила созданная в августе компания «МоторСкай». Пермское производство, по словам представителей компании, позволит полностью заменить двигатели известных импортных моделей, первую партию планируют выпустить к концу года.

«Ситуация в целом по гражданскому сегменту, я бы сказал, противоречивая и разнонаправленная, на мой взгляд. С одной стороны, запущен нацпроект «Беспилотные авиационные системы», который подразумевает — и это большой плюс — большие финансовые вливания, — комментирует Эдуард Багдасарян, руководитель компании «Аэрокон» и эксперт рабочей группы «Аэронет». — Но о бурном развитии БПЛА в гражданском секторе можно будет говорить лишь по завершении СВО, ведь из-за вопросов безопасности закрыто воздушное пространство для полётов беспилотных систем практически на всей территории России. И сейчас огромные деньги идут на закупки беспилотных комплексов боевого применения, вся отрасль развернулась на производство специализированной продукции. И это оттягивает ресурсы от гражданских отраслей. По сути, гражданский сектор БПЛА находится под неким прессом запретительных мер».

По словам Багдасаряна, главное — это создать в стране бизнес-климат: «Когда он есть, и государственные деньги не нужны. Частный бизнес создаст и самолёты, и беспилотники, и автомобили, и бытовую технику».

Кадры для новой отрасли

Одна из главных задач — подготовка кадров для новой отрасли. Как заявил Минпромторг, Россия будет нуждаться к 2030 году примерно в 1 млн специалистов.

Для отрасли нужны в первую очередь: внешние пилоты (или эксплуатанты, операторы) — те, кто непосредственно управляет беспилотником; разработчики — те, кто создаёт беспилотники; разработчики программного обеспечения — те, кто создаёт начинку для БАС.

Организаций, которые учат непосредственно управлять беспилотниками, становится всё больше.

В Перми операторов беспилотных авиационных систем готовят как государственные, так и частные компании. Цены на обучение варьируются от 14 тыс. до 70 тыс. руб. Сроки обучения — от пары дней до нескольких лет. Готовят специалистов как для СВО, так и для гражданского сектора.

Новая специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» появилась в авиационном техникуме им. Швецова в 2023 году.

Готовит операторов и Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УМЦ по ГО и ЧС) Пермского края. На сегодня уже обучены три группы — 27 человек. Центру, что немаловажно, разрешены полёты в районе Верхней Курьи.

«Наша программа рассчитана на две недели, чередуются практика и теория, проводится предполётная практика на симуляторах и интенсив на дронах последнего поколения. Даём знания и по радиоэлектронной борьбе (РЭБ)», — рассказывает заместитель директора УМЦ по ГО и ЧС Пермского края Михаил Манташов.

По его словам, в центре учатся силовики, представители промышленных предприятий, преподаватели образовательных учреждений, но обучение могут пройти и все желающие.

Команда центра, кстати, заняла первое место по управлению беспилотниками в конкурсе, организатором которого выступило Минприроды ПК при участии Центра космических технологий и услуг.

Пермский политех готовит разработчиков БАС. В этом году здесь впервые набрали студентов на программу бакалавриата по «Проектированию, производству и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов из композиционных материалов».

Учить работе с дронами предполагают со школьной скамьи. Уже сейчас шесть пермских школ на базе политеха принимают участие в федеральной программе «Авиационные классы» (с ними работают сотрудники ведущих предприятий города: «ОДК-СТАР», «Авиадвигатель», «Протон-ПМ», НПО «Искра»).

В сфере БАС ПГНИУ в первую очередь специализируется на подготовке разработчиков программного обеспечения.

«Студенты с третьего курса в рамках своего основного обучения могут выбрать образовательный трек для получения дальнейшей специализации. Всего у нас около 12 треков, один из которых так и называется: «Робототехника и беспилотные авиационные системы». Он включает в себя семь дисциплин, освоение которых занимает около 900 часов. В этом году у нас первый пробный запуск — всего 10 человек, в следующем планируем набрать уже 30», — рассказывает Сергей Автайкин, директор Института компьютерных наук и технологий ПГНИУ.

Ещё одно направление, которым планируют заниматься в будущем в ПГНИУ, — повышение квалификации и переподготовка уже опытных сотрудников разных компаний.

«Очень часто проще взять уже готового инженера и дать ему некий пул дополнительных знаний в отрасли беспилотия», — считает Сергей Владимирович.

Существенный толчок по подготовке кадров, по мнению экспертов, даст создание в стране к 2030 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» сети из 25 университетских кампусов.

Межвузовский кампус мирового уровня «Будущее Пармы» появится и в пермском микрорайоне Камская Долина на территории 20 га. Он рассчитан на 5 тыс. мест. На участке планируется разместить стенды для испытаний беспилотников. Также здесь расположатся технопарк, лаборатории, бассейн, гостиничный комплекс.

Сергей Автайкин считает, что для развития новой отрасли (по крайней мере, для появления новых продуктов и сервисов) вполне достаточно четырёх—шести лет.

Большую часть из этого времени, по предположению эксперта, займёт решение задачи по безопасной интеграции беспилотников в общее воздушное пространство и создание новых систем предупреждения о возможных столкновениях в небе.

«Пермь — промышленный регион, якорь которого — создание двигателей для авиации и в будущем крупных беспилотников. Но сейчас самое бурное развитие получили малогабаритные беспилотники, для массового производства и импортозамещения зарубежных компонентов которых в Перми пока мало компетенций. Но старт есть, посмотрим, как всё это будет развиваться. Главное, чтобы в регионе была якорная организация, задающая тренды для научно-технического развития. Надеюсь, что ей станет Пермский НПЦ БАС», — подытоживает он.

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