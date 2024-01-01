Марина Сизова Беспилотники в небе Как БПЛА помогают при ЧП и спасают людей в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Часто используют беспилотники в своей работе МЧС

МЧС России по Пермскому краю

«Вспомните начало 20 века: все ещё ездили на лошадях, а когда появился двигатель внутреннего сгорания, смотрели на это как на чудо! Мы примерно в таком же состоянии сейчас в области беспилотия, — говорит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю, полковник Денис Говоров. — Уже сегодня то, что раньше нам казалось чудом — беспилотные такси или дроны-курьеры уже уже ездят по городам. За беспилотниками — будущее». Как используют беспилотники в МЧС — в материале «Нового компаньона».

«Делим небо с большими самолётами»

Денис Говоров. Фото: МЧС по Пермскому краю

— Денис Николаевич, МЧС чуть ли не первыми в крае стали использовать беспилотники в своей работе?

— МЧС приняло на вооружение БПЛА уже давно. Конкретно в наш регион первые поставки дронов начались в 2014 году из КНР. Это были беспилотники китайской частной компании DJI, одного из пионеров и лидеров рынка БПЛА. Все местные пожарно-спасательные гарнизоны в крупных городах края — Кудымкар, Березники, Чусовой, Чайковский, Кунгур, Нытва, Чернушка и так далее, были обеспечены беспилотниками, и могли/могут применять их в воздушной разведке при пожарах или ЧС.

— В основном, это аэрофотосъёмка?

— Да, получение информации в онлайн режиме для того, чтобы оценить обстановку, что происходит сейчас и тут же сразу принимать решение на тех же самых лесных пожарах: мы видим, где и как распространяется огонь, и понимаем, как надо действовать, чтобы его отсечь. А в прошлом году на вооружение МЧС поступил новый передвижной пункт управления с современной беспилотной авиационной системой» из Ижевска.

— Почему из Ижевска?

— Сейчас Удмуртия — один из лидеров по производству БПЛА. Новый пункт представляет собой автомобиль повышенной проходимости, оснащённый двумя беспилотными воздушными судами «Supercam S150» и «Supercam S350» самолётного типа и одним «Supercam SX200H» комбинированного типа, с техническими средствами навигации, связи и жизнеобеспечения.

— Они дальше и дольше летают, чем прежние китайские модели?

— Теперь длительность полёта этих наших новых беспилотных судов составляет почти 5 часов, а бесперебойная передача информации возможна на расстоянии почти 100 километров. Беспилотники могут добраться в труднодоступные места и отправлять фото- и видеоматериалы высокого разрешения в реальном времени. Они в состоянии работать в автономном режиме. Мы можем дать ему полётное задание, провести, к примеру, аэрофотосъёмку в данном квадрате, он выполнит его, и затем возвратится в зону устойчивого приёма.

На вооружение МЧС поступил новый передвижной пункт управления с современной беспилотной авиационной системой.

МЧС России по Пермскому краю

— Вас же не касается запрет на полеты БПЛА? И сколько человек задействованы в управлении беспилотниками?

— Да, запрет на использование беспилотников действует на всей территории Пермского края, и в текущих условиях эта мера более чем оправдана. Но мы, как орган государственной власти, имеем право применять беспилотную авиацию в рамках выполнения служебных задач. При этом и для нас действует ряд ограничений: глиссады аэропортов, территория оборонных предприятий и ещё ряд объектов недоступны для полётов, в том числе и нам.

Мы относимся к гражданской авиации специального назначения. Работаем по воздушному кодексу, соблюдаем все воздушные регламенты. Все борты застрахованы. Поскольку мы делим небо с большими самолетами, естественно согласовываем все полёты. Взаимодействуем со всеми органами, регулирующими воздушное движение, которые открывают/закрывают небо (Пермским центром организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». — прим. ред.).

С беспилотниками работают три подразделения — восемь человек. Кстати, после того, как у нас возросли возможности, к нам чаще стали обращаться и другие структуры для помощи. У некоторых есть беспилотники. Но что можно сделать, имея в распоряжении обычный квадрокоптер, который летает максимум 45 минут и только на 4-5 километров? Особенно в наших труднодоступных местностях.

— С кем наиболее часто сотрудничаете?

— Со Следкомом и Минприроды.

— Примеры?

— Следствию нужны были беспилотники для осмотра места во время ЧП на Усьвинских столбах, где 38-летняя туристка из Тюмени сорвалась в пропасть в феврале 2021-го. И во время взрыва газа в четырёхэтажном доме Кизела в августе этого года, к примеру, тоже, чтобы сделать фотосъёмки места.

Во время взрыва газа в Кизела фотосъёмки места происшествия производили с помощью БПЛА

МЧС России по Пермскому краю

С Минприроды работаем, когда нужно произвести оценку лесных массивов, определить объёмы незаконной рубки леса, отследить лесные пожары и т. д.

Сейчас многие госструктуры развивают это направление, в том числе и с помощью контрактов со сторонними коммерческими предприятиями. Я думаю, мы скоро столкнемся с большой долей беспилотных, в том числе авиационных систем, в жизни людей.

«Игра на опережение»

— Можете привести примеры, где и в каких случаях МЧС применялись беспилотники?

— Применяются часто и много. Это уже обыденная стандартная практика. Один из примеров — большой пожар под Краснокамском в торфяниках в 2023 году, когда огонь бушевал несколько дней и разросся до 84 га, приходили противоречивые сведения, и лишь беспилотник позволил оценить масштабы, увидеть, что огонь подступает к дачному посёлку и перехватить его. Или когда в 2021 году горел склад пластиковой посуды в Перми на Васильева — нам тоже пришлось поднимать беспилотник на воздушную разведку из-за задымленности и больших площадей горения, чтобы оценить обстановку.

— Это и первые помощники при паводке?

— Как и при пожарах, во время паводка БПЛА — наиболее безопасный и эффективный источник информации. В режиме реального времени они выявляют зоны подтоплений и определяют границы разливов.

Нами оцифрована почти вся территория Пермского края — сделаны ортофотопланы (3D-модели местности) для мониторинга и прогнозирования паводкоопасных участков. Это самая такая трудоёмкая, объёмная важная работа, сделанная нами при помощи беспилотников на сегодня. Это позволяет нам играть на опережение.

— Неоценимы они и при поиске пропавших людей?

— Казалось бы, беспилотники — удобный инструмент при поиске потерявшихся людей в тайге. Но не совсем так. Мы, конечно, находим людей с помощью беспилотников, однако есть проблемы, которые ещё не удалось решить. Всплеск заявлений о пропаже людей обычно приходится на лето. Ищем, как правило, потерявшихся в лесу грибников, а они предпочитают однотонную неброскую или камуфлированную одежду, близкую по цвету к цвету растительности, которую беспилотнику трудно разглядеть в листве. Тепловизор тоже не поможет — летом почва прогревается так, что прибор показывает одну сплошную красно-оранжевую зону. Тепловой след человека не найти.

БПЛА — наиболее безопасный и эффективный источник информации при пожарах и паводках.

МЧС России по Пермскому краю

— И как в таких случаях действуете?

— Стараемся искать людей рано утром, пока ещё не рассвело и почва не прогрелась. Иногда наши сотрудники, управляющие БПЛА, проявляют мастерство высшего пилотажа: в этом году нашли бабушку, плутавшую несколько дней в лесу в Краснокамском районе, буквально чудом — вообще непонятно, как оператор беспилотника разглядел вначале ведро, а затем то ли ногу, то ли руку из зарослей. Бабушка была сильно истощена, но спасена.

— Надежда и на чутьё оператора БПЛА?..

— Конечно, мы пытаемся всю систему оптимизировать, чтобы исключить ошибку человека, чтобы решало не чутье оператора или чтобы, по крайней мере, это чутье сопровождалось еще подсказками машины, поэтому сотрудничаем с пермскими IT-компаниями, пытаемся вместе найти решение, чтобы машинное зрение лучше помогало нам найти объекты.

Сейчас большая надежда пока ещё и на чутьё оператора.

МЧС России по Пермскому краю

Как в кино

— Давайте поговорим про будущее беспилотников...

— Вспомните начало 20 века. Все еще ездили на лошадях, а когда появился двигатель внутреннего сгорания, смотрели на это как на чудо. Мы сейчас примерно в таком же состоянии.

Денис Говоров: «Совсем в недалеком будущем уже окружающие нас «беспилотники» смогут приходить человеку на помощь в опасных ситуациях»

МЧС России по Пермскому краю

— Всё, что мы раньше видели в научно-фантастических фильмах, становится реальностью…

— Беспилотные такси уже перевозят людей. Активно используются беспилотники в сельском хозяйстве — для опрыскивания, внесения удобрений и химикатов в почву. Есть запросы по беспилотникам, которые будут перевозить рулоны сена. По некоторым городам-мегаполисам ездят беспилотные доставщики, которые привозят продукты из магазина. Про эксзоскелеты мы тоже смотрели фантастические фильмы, а теперь они применяются на некоторых промышленных предприятиях.

Или вспомните кадры, как беспилотники выходят роем с маточного корабля и каждый из них, руководствуясь приказами с центра, выполняет своё задание. Думаю, это уже не мечта.

Беспилотье будет развиваться. И не только воздушное.

К примеру, на территории Пермского края нужны подводные беспилотники для разведки соляных шахт. Обычные камеры в мутной среде работают плохо и не всякий беспилотник может погрузиться в соляные растворы. За этим — будущее. С помошью БПЛА можно доставлять продукты питания или медикаменты шахтерам, наладить с ними связь, если вдруг ЧП и они окажутся за завалами. Понятно, что где-то человека мы не заменим, но беспилотники могут стать отличными помощниками в опасных для человека средах, в непригодных для дыхания.

Да и совсем в недалеком будущем уже окружающие нас «беспилотники» смогут приходить нам на помощь в опасных ситуациях.

Например, предложил на одной из конференций разработчикам умных домов применять привычный нам робот-пылесос в качестве указателя безопасного пути эвакуации при пожарах.

Идея достаточно простая: умный дом — это в том числе и совокупность всевозможных датчиков (движения, влажности, температуры и т.п.), робот, ориентируясь на показания этих датчиков, выбирает самый безопасный путь, движется впереди человека, сопровождая его к выходу. Реализуют эту идею или нет, не знаю, но заинтересовались, и, как говорится, на карандаш взяли.

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