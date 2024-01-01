Марина Сизова
Язык до неба доведёт
Уникальный словарь для беспилотия на пяти языках создан пермскими лингвистами
Скоро в России появится глоссарий для беспилотной авиации. Этот уникальный словарь на пяти языках готовится пермскими лингвистами, и почти готов. Он поможет всем, кто занимается беспилотием, общаться, используя единую терминологию. «Новый компаньон» поговорил о том, как создаётся международный разговорник, с автором идеи, заведующей кафедрой английского языка профессиональной коммуникации факультета современных иностранных языков и литератур ПГНИУ Екатериной Исаевой.
На других языках
— Екатерина Владимировна, пермские лингвисты первыми в стране задумались о том, что нужно определиться по понятиям в новой отрасли по БПЛА. Как пришла такая идея?
— Я участвую в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг». Один из его «Островов» проходил в Перми. Он был посвящён теме навигации и беспилотников. И я задумалась: а чем я, лингвист, могу быть полезной в этой теме, от которой я очень далека. Решила поизучать терминологию. И поняла, что там творится хаос: отрасль новая, она только развивается, очень много новых терминов приходит из английского языка, есть бесконечное множество каких-то аббревиатур, которые простым смертным непонятны. То есть тема унификации оказалась очень актуальной. И, знаете, со «Стандартизацей терминологии БАС» мы вошли в топ-10 на «Острове». И на большом «Архипелаге» в Новосибирске в прошлом году и нынче в Южно-Сахалинске мы снова отрабатывали темы, связанные со взлётом/посадкой, с использованием беспилотников в различных областях.
— Основной вклад вносят студенты факультета современных иностранных языков и литератур, с ними мы работаем над словарём в рамках наших учебных дисциплин — курса технического перевода и переводческой практики.
— Сколько их? И как это происходит?
— Около пятидесяти студентов-переводчиков уже погрузились в тематику БАС, а в этом году мы подключили около ста цифровых лингвистов для автоматической обработки текстов про беспилотники. Мы собираем из всех возможных источников термины и переводим. Сейчас у нас в словаре терминология на пяти языках — русском, английском, китайском, испанском и французском. Есть желание в течение ближайших двух лет разработать ещё другие языки. Может быть, португальский.
— На языки стран-участников БРИКС?
— Да, чтобы выйти на них.
— На какой стадии готовности словарь?
— Он готов на 70 процентов, находится в облачном хранилище, для него не разработан пока до конца интерфейс. Его нужно докручивать, а на программистов нужны деньги. Проблема в том, что у нас нет внешнего финансирования, поэтому дело движется медленнее, чем хотелось бы. Государство сейчас поддерживает технологические разработки, а не гуманитарные. Серьёзную поддержку оказывает нам фонд Потанина.
— Но вы уже понимаете, как этот электронный словарь будет выглядеть?
— У него уже разработан бренд. Есть свой логотип, своя цветовая гамма, то есть как он будет выглядеть, мы уже, конечно, знаем и даже показываем экспертам. В нём будет умный поиск, можно будет искать термины по синонимам, можно будет вводить слова с опечатками, и он будет находить правильные термины по контексту. Сейчас он очень помогает студентам-переводчикам, потому что, когда они переводят тексты, связанные с этой областью, нигде больше не найти такую терминологию, какая зафиксирована в нашем словаре.
— Какой объём у словаря?
— По сути, вы создаёте новый ГОСТ?
— Да, наша идея дальше использовать этот словарь для написания нового ГОСТа терминов и определений беспилотных авиационных систем. Здесь, я надеюсь, мы будем сотрудничать с «Транспортом будущего».
— Кто будет пользователями вашего словаря?
— Все, кто так или иначе связан с беспилотием: студенты и преподаватели, органы государственной регуляции и стандартизации; организации, которые занимаются сертификацией новых моделей БПЛА; сами разработчики, потому что для того, чтобы грамотно описывать разработку, выставлять её, к примеру, себе на сайт, нужно пользоваться правильной терминологией. В ближайшее время начнётся взаимодействие с международными компаниями, с теми же странами БРИКС, прежде всего, по импорту и экспорту беспилотников. Экспорт пока ещё на начальном уровне, но всё равно планируется. И чтобы разработчики могли правильно оформлять экспортные документы, им тоже понадобится наш словарь.
Интернет дронов
— Откуда появилось это странное слово «беспилотие»?
— Я впервые услышала про беспилотие от философа Александра Дугина на "Архипелаге- 2023". Понимаю это как новую научно-технологическую веху развития общества, когда появляется новая форма освоения человеком воздуха, расширяются его возможности, появляется способность заглянуть за горизонт, не двигаясь при этом с места.
— Можете ещё привести какой-нибудь пример из словаря?
— Кто занимается переводом с китайского и на китайский?
— Наш студент четвёртого курса Ду Вэньхао — носитель китайского, это его родной язык. Он изучает английский и русским тоже владеет на высоком уровне. Его выпускная квалификационная работа — именно по разработке англо-русско-китайской версии этого словаря.
— Почему важно общаться на одном языке, использовать единую терминологию?
— Профессиональная коммуникация, особенно в высокотехнологичных областях, таких, как беспилотные системы, требует точности. Разночтения и ошибки не допустимы и могут приводить к серьёзным последствиям. Поэтому важно определиться с терминологией на самом старте развития отрасли.
Переводчики с прицелом на отрасль
— В университете выпускаются переводчики по теме беспилотников? Тоже актуально?
— На выходе получаются не просто технические переводчики, а с прицелом именно на отрасль беспилотия. Они становятся экспертами в этой области, которая очень интенсивно развивается сегодня.
— Найдёте финансирование, выйдет словарь... Что дальше?
— Любая проектная работа должна заканчиваться. Однако процесс работы с терминологией — бесконечен. Ведь терминология — это живой объект, даже субъект, который развивается вместе с развитием отрасли. Поэтому взять и остановиться, это будет совершенно неправильно, потому что отрасль будет развиваться и будут появляться новые термины.
— Пользуетесь нейросетями при составлении словаря?
— У нас есть проекты по применению методов искусственного интеллекта, чтобы автоматизировать пополнение словаря и автоматически получать данные о новых терминах из интернета. Но это тоже ещё в процессе.
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