Марина Сизова Язык до неба доведёт Уникальный словарь для беспилотия на пяти языках создан пермскими лингвистами Поделиться Твитнуть

Екатерина Исаева / фото: из личного архива

Скоро в России появится глоссарий для беспилотной авиации. Этот уникальный словарь на пяти языках готовится пермскими лингвистами, и почти готов. Он поможет всем, кто занимается беспилотием, общаться, используя единую терминологию. «Новый компаньон» поговорил о том, как создаётся международный разговорник, с автором идеи, заведующей кафедрой английского языка профессиональной коммуникации факультета современных иностранных языков и литератур ПГНИУ Екатериной Исаевой.

На других языках



— Екатерина Владимировна, пермские лингвисты первыми в стране задумались о том, что нужно определиться по понятиям в новой отрасли по БПЛА. Как пришла такая идея? — Я участвую в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг». Один из его «Островов» проходил в Перми. Он был посвящён теме навигации и беспилотников. И я задумалась: а чем я, лингвист, могу быть полезной в этой теме, от которой я очень далека. Решила поизучать терминологию. И поняла, что там творится хаос: отрасль новая, она только развивается, очень много новых терминов приходит из английского языка, есть бесконечное множество каких-то аббревиатур, которые простым смертным непонятны. То есть тема унификации оказалась очень актуальной. И, знаете, со «Стандартизацей терминологии БАС» мы вошли в топ-10 на «Острове». И на большом «Архипелаге» в Новосибирске в прошлом году и нынче в Южно-Сахалинске мы снова отрабатывали темы, связанные со взлётом/посадкой, с использованием беспилотников в различных областях.

— Кто работает над словарём?

— Основной вклад вносят студенты факультета современных иностранных языков и литератур, с ними мы работаем над словарём в рамках наших учебных дисциплин — курса технического перевода и переводческой практики.

— Сколько их? И как это происходит?

— Около пятидесяти студентов-переводчиков уже погрузились в тематику БАС, а в этом году мы подключили около ста цифровых лингвистов для автоматической обработки текстов про беспилотники. Мы собираем из всех возможных источников термины и переводим. Сейчас у нас в словаре терминология на пяти языках — русском, английском, китайском, испанском и французском. Есть желание в течение ближайших двух лет разработать ещё другие языки. Может быть, португальский.

— На языки стран-участников БРИКС?

— Да, чтобы выйти на них.

В Перми создают электронный словарь для новой отрасли беспилотия. Фото: Екатерина Исаева

— На какой стадии готовности словарь?

— Он готов на 70 процентов, находится в облачном хранилище, для него не разработан пока до конца интерфейс. Его нужно докручивать, а на программистов нужны деньги. Проблема в том, что у нас нет внешнего финансирования, поэтому дело движется медленнее, чем хотелось бы. Государство сейчас поддерживает технологические разработки, а не гуманитарные. Серьёзную поддержку оказывает нам фонд Потанина.

На презентации словаря. Фото: из личного архива Екатерины Исаевой

— Но вы уже понимаете, как этот электронный словарь будет выглядеть?

— У него уже разработан бренд. Есть свой логотип, своя цветовая гамма, то есть как он будет выглядеть, мы уже, конечно, знаем и даже показываем экспертам. В нём будет умный поиск, можно будет искать термины по синонимам, можно будет вводить слова с опечатками, и он будет находить правильные термины по контексту. Сейчас он очень помогает студентам-переводчикам, потому что, когда они переводят тексты, связанные с этой областью, нигде больше не найти такую терминологию, какая зафиксирована в нашем словаре.

— Какой объём у словаря?

— Сейчас в нём 300 словарных статей. Что такое статья: это термин, который переведён на пять языков, к нему добавлен контекст использования на всех этих языках. Есть определение на всех пяти языках, то есть мы можем его использовать как толковый словарь. Все термины классифицированы по тематическим категориям, таким как «комплектующие», «безопасность», «навигация» и др. По терминологии существует ГОСТ 2016 года, но он устарел, ведь отрасль с тех пор серьёзно продвинулась, и там всего около 70 терминов. В нашем словаре к концу года, думаю, их будет уже 500.

— По сути, вы создаёте новый ГОСТ?

— Да, наша идея дальше использовать этот словарь для написания нового ГОСТа терминов и определений беспилотных авиационных систем. Здесь, я надеюсь, мы будем сотрудничать с «Транспортом будущего».

— Кто будет пользователями вашего словаря?

— Все, кто так или иначе связан с беспилотием: студенты и преподаватели, органы государственной регуляции и стандартизации; организации, которые занимаются сертификацией новых моделей БПЛА; сами разработчики, потому что для того, чтобы грамотно описывать разработку, выставлять её, к примеру, себе на сайт, нужно пользоваться правильной терминологией. В ближайшее время начнётся взаимодействие с международными компаниями, с теми же странами БРИКС, прежде всего, по импорту и экспорту беспилотников. Экспорт пока ещё на начальном уровне, но всё равно планируется. И чтобы разработчики могли правильно оформлять экспортные документы, им тоже понадобится наш словарь.

Интернет дронов

— Откуда появилось это странное слово «беспилотие»?

— Я впервые услышала про беспилотие от философа Александра Дугина на "Архипелаге- 2023". Понимаю это как новую научно-технологическую веху развития общества, когда появляется новая форма освоения человеком воздуха, расширяются его возможности, появляется способность заглянуть за горизонт, не двигаясь при этом с места.

— Давайте разберём для читателей самые обиходные слова — беспилотник, дрон и квадрокоптер. Чем они отличаются? Определимся по терминам хотя бы на русском языке .

— Беспилотник — самый общий термин, который описывает любые воздушные аппараты, управляемые без пилота на борту. Беспилотники могут быть различных типов: самолёты, вертолёты, мультикоптеры и другие. Дрон — более популярное в обиходе обозначение беспилотников. Термин произошел от английского слова drone — «трутень». А квадрокоптер — это уже конкретный тип дрона или беспилотника с четырьмя винтами.

— Можете ещё привести какой-нибудь пример из словаря?

— «Интернет дронов» (internet of drones), аббревиатура IoD по аналогии с термином «Интернет вещей» (Internet of things) — IoT. Понятие обозначает архитектуру управления слоями сети, созданной ради координации доступа беспилотных летающих средств в контролируемое воздушное пространство и обеспечения услуг навигации между локациями, присвоенными узлам такой сети.

Эти студенты и школьники принимали участие в разработке словаря. Фото: из личного архива Екатерины Исаевой

— Кто занимается переводом с китайского и на китайский?

— Наш студент четвёртого курса Ду Вэньхао — носитель китайского, это его родной язык. Он изучает английский и русским тоже владеет на высоком уровне. Его выпускная квалификационная работа — именно по разработке англо-русско-китайской версии этого словаря.

— Почему важно общаться на одном языке, использовать единую терминологию?

— Профессиональная коммуникация, особенно в высокотехнологичных областях, таких, как беспилотные системы, требует точности. Разночтения и ошибки не допустимы и могут приводить к серьёзным последствиям. Поэтому важно определиться с терминологией на самом старте развития отрасли.

Переводчики с прицелом на отрасль

— В университете выпускаются переводчики по теме беспилотников? Тоже актуально?

— На выходе получаются не просто технические переводчики, а с прицелом именно на отрасль беспилотия. Они становятся экспертами в этой области, которая очень интенсивно развивается сегодня.

В России уже готовят переводчиков по беспилотию / фото: из личного архива Екатерины Исаевой

— Найдёте финансирование, выйдет словарь... Что дальше?

— Любая проектная работа должна заканчиваться. Однако процесс работы с терминологией — бесконечен. Ведь терминология — это живой объект, даже субъект, который развивается вместе с развитием отрасли. Поэтому взять и остановиться, это будет совершенно неправильно, потому что отрасль будет развиваться и будут появляться новые термины.

— Пользуетесь нейросетями при составлении словаря?

— У нас есть проекты по применению методов искусственного интеллекта, чтобы автоматизировать пополнение словаря и автоматически получать данные о новых терминах из интернета. Но это тоже ещё в процессе.

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