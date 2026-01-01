Пермская спортсменка завоевала золото Кубка мира по самбо Валерия Теплышева стала сильнейшей в весовой категории до 50 кг

Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Спортсменка из Соликамска Валерия Теплышева стала обладательницей Кубка мира по самбо в весовой категории до 50 кг. Тренируется пермячка под руководством Олега Цыпуштанова в МАУ ДО «СШ «Старт». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Пермского края.

«Соревнования прошли в Армении. Наша спортсменка выступала в разделе «боевое самбо» и не оставила шансов соперницам в весовой категории до 50 кг. Для Валерии Теплышевой это вторая победа на этом престижном международном турнире», — отметили в ведомстве.

В ноябре сообщалось, что Валерия стала победительницей Чемпионата мира по боевому самбо, который проходил в Бишкеке. Она выступила в весовой категории до 50 кг и в финальном поединке оказалась сильнее Луисаины Кампос из Венесуэлы.

