Спортсменка из Прикамья выиграла Чемпионат мира по самбо Турнир проходил в Бишкеке

Фото: Федерация самбо Пермского края, vk.com/sambo_perm59

Спортсменка из Соликамска Валерия Тепышева стала победительницей Чемпионата мира по боевому самбо, который проходит в Бишкеке. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Валерия Тепышева выступила в весовой категории до 50 кг, в финальном поединке она встретилась с Луисаиной Кампос из Венесуэлы.

23-летняя спортсменка из Соликамся является мастером спорта, она — победительница Чемпионата России по боевому самбо и Кубка мира по боевому самбо. Занимается под руководством тренера Олега Цыпуштанова в МАУ ДО «СШ «Старт».

