Николай Глухов продлил контракт с пермским «Молотом» на следующий сезон Хоккеист играет на позиции защитника

Защитник Николай Глухов продлил контракт с пермским ХК «Молот» на следующий сезон. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, состав пермской команды он пополнил в ноябре. За это время 30-летний хоккеист суммарно провёл 40 матчей, в которых набрал 17 (3+14) баллов за результативность при показателе полезности «+7».

Николай Глухов является воспитанником челябинской школы хоккея, в 2009 году перешёл в систему омского «Авангарда», и в сезоне 2012/13 дебютировал в рамках Молодёжной хоккейной лиги в составе «Омских ястребов». В том же сезоне стал обладателем Кубка Харламова.

За время карьеры неоднократно привлекался в расположение молодёжной сборной России. В Континентальной хоккейной лиге дебютировал в 2014 году, защищал цвета «Авангарда», «Сибири», «Трактора», «Адмирала» и «Лады». Во Всероссийской хоккейной лиге выступал в составе «Челмета», «СКА-Невы», новокузнецкого «Металлурга», «Лады» и альметьевского «Нефтяника», с которым в 2024 году стал обладателем Кубка Петрова. Минувший сезон 2025/26 начинал в белорусской Экстралиге в составе «Динамо-Молодечно».

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.