Пермский «Молот» пополнил защитник Николай Глухов Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Защитник Николай Глухов продолжит карьеру в пермском ХК «Молот», сообщили в пресс-службе пермского клуба.

Николай является воспитанником челябинской школы хоккея. В 2009 году перешёл в систему омского «Авангарда».

В рамках Молодежной хоккейной лиги дебютировал в сезоне 2012/13 в составе «Омских Ястребов» и в этом же сезоне стал обладателем Кубка Харламова.

Неоднократно привлекался в расположение молодежной сборной России.

В 2014 году дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Защищал цвета «Авангарда», «Сибири», «Трактора», «Адмирала» и «Лады».

Суммарно в рамках КХЛ Николай провел 135 матчей, набрав 13 (2+11) баллов за результативность.

Во Всероссийской хоккейной лиге 30-летний защитник выступал в составе «Челмета», «СКА-Невы», новокузнецкого «Металлурга», «Лады» и альметьевского «Нефтяника», вместе с которым в 2024 году стал обладателем Кубка Петрова.

Сезон 2025/26 Николай начинал в белорусской Экстралиге в составе «Динамо-Молодечно», где в 20 матчах набрал 5 (1+4) баллов по системе «гол+пас».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.