Застройщик территории на Чердынской в Перми получил разрешение на строительство Участок будут развивать комплексно

Специализированный застройщик «Терра-Эстейт» получил разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по ул. Чердынской, 46 в Перми. Как стало известно «Новому компаньону», краевые власти выдали соответствующий документ 20 марта.

Напомним, в 2022 году стало известно, что структура пермской группы Nova — ООО СЗ «Терра-Эстейт» выкупила участок под строительство площадью 5 га по ул. Чердынской, 46 в Индустриальном районе Перми. Компания планирует развивать этот участок через механизм КРТ. Максимальная высота зданий — 11 этажей. Сдача дома запланирована в 2028 году.

Весной 2025 года минимущества Прикамья утвердило проект планировки территории, ограниченной ул. Геологов и зданиями № 42 и 44а, для будущей реновации. Помимо жилых домов со встроенными помещениями многофункционального назначения, здесь запланировано благоустройство, строительство объектов коммунальной инфраструктуры, а также реконструкция улично-дорожной сети. Застройщик должен разработать проектно-сметную документацию на работы на участке дороги от ул. Леонова до ул. Рязанской с прохождением госэкспертизы и передачей документации в краевую собственность.

