Власти утвердили проект планировки территории под КРТ на Чердынской в Перми Застройщик планирует возвести здесь 10-этажные дома Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Минимущество Прикамья утвердило проект планировки территории, ограниченной улицей Геологов и зданиями № 42 и 44а по ул. Чердынской в Индустриальном районе Перми. Участок планирует развивать комплексно структура девелопера Nova — ООО «СЗ «Терра Эстейт».

Согласно документу, на 0,53 га планируется возведение многоквартирных домов со встроенными помещениями многофункционального назначения, благоустройство территории и строительство объектов коммунальной инфраструктуры. Реконструкция улично-дорожной сети предусмотрена на участке площадью 0,3 га.

Проект планировки территории / Минимущество Пермского края

Общая площадь квартир без учёта балконов и лоджий составит не более 8,5 тыс. кв. м, площадь встроенных помещений — не более 1,2 тыс. кв. м. Предельное количество этажей — 11, из них один — подземный. Проектом предусмотрена парковка на 67 машино-мест, 49 из которых — для собственников жилых помещений.

В конце прошлого года комиссия по ПЗЗ одобрила предложение застройщика установить границы территориальной зоны комплексного развития на участке в границах улиц Леонова, Геологов и Чердынской. В отношении участка с «Терра Эстейт» заключён договор по инициативе правообладателя, в рамках которого предусматривается разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка дороги от ул. Леонова до ул. Рязанской с прохождением госэкспертизы и передачей документации в край.

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