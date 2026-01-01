На содержание нового участка набережной Перми выделили 60 млн рублей На территории устроят цветники и установят кадки с деревьями

На содержание нового участка набережной Перми от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов выделили 60,4 млн руб. Как сообщает «Рифей», Центр организации закупок организовал конкурс на содержание и приведение в нормативное состояние объектов озеленения.

Победитель из числа участников должен будет до 10 июня устроить цветники из однолетних растений и установить кадки с деревьями, а до 31 мая покрасить малые архитектурные формы и элементы благоустройства. Кроме того, до 20 декабря он должен будет заниматься содержанием территории.

В работы зимнего периода включены очистка искусственных покрытий от снега и лестниц, подсыпка пешеходных дорожек, уборка мусора и вывоз снега с газонов. Летом необходимо подметать искусственные покрытия, красить ограждения, мыть элементы благоустройства, ремонтировать покрытия из бетонной плитки, поливать и косить газоны.

Напомним, новый участок набережной открылся осенью прошлого года. Его протяжённость составила 1,5 км, он включает променадную часть, нижнюю и верхнюю зоны с пешеходными и велосипедными дорожками.

