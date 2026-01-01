В Перми изменится расписание ещё двух автобусных маршрутов Движение станет более регулярным

В Перми с 14 апреля изменится расписание двух автобусных маршрутов: № 54 и 71. Как уточнили в департаменте транспорта, корректировки вводятся по результатам нормирования расписания.

В частности, расписание автобусов № 54, следующих по маршруту от остановки «Ул. Мильчакова» до д. Хмели, изменится по будням. Автобусы маршрута № 71 «Сквер им. Решетникова— ул. Анвара Гатауллина» изменят расписание по будням и выходным. В целом изменения повысят регулярность движения.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с апреля 2026 года вступили в силу изменения в расписании пяти автобусных маршрутов: № 12, 13, 52, 60 и 80. Также из-за ремонтных работ на ул. Борчанинова с 10 апреля в Перми временно скорректировали движение автобусных маршрутов № 2, 15, 20, 53, 67 и 7т.

