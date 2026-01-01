СвЖД выплатила в бюджет Пермского края 700 млн рублей Общая сумма отчислений за первый квартал составила 3,5 млрд рублей

Константин Долгановский

В первом квартале 2026 года Свердловская железная дорога выплатила в бюджет Пермского края 700 млн руб. налогов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Общая сумма отчислений компании, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, в региональные и местные бюджеты составила 3,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 100 млн (в первом квартале 2025 года сумма отчислений составляла 3,4 млрд руб.).

За январь-март 2026 года СвЖД также направила 1,5 млрд руб. в бюджет Свердловской области, по 0,6 млрд руб. в бюджет Тюменской области и Ханты-Мансийского АО, а также 0,1 млрд руб. в бюджет Ямало-Ненецкого АО.

По итогам прошлого года общая сумма отчислений в бюджет Пермского края СвЖД составила почти 35 млрд руб.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.