В 2025 году отчисления СвЖД в бюджет Пермского края составили 2,6 млрд рублей Совокупные поступления компании в регионы присутствия достигли почти 35 млрд рублей

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

В 2025 году отчисления Свердловской железной дороги в совокупные бюджеты и внебюджетные социальные фонды достигли почти 35 миллиардов рублей.

В течение 2025 года Свердловская железная дорога, включая подразделения, входящие в состав филиалов ОАО «РЖД», расположенные на территории её обслуживания, направила в бюджеты различных уровней и государственные социальные фонды 34,5 млрд руб. Этот показатель на 12,4% превышает аналогичный за 2024 год, рассказали в пресс-службе компании.

В бюджеты регионального и муниципального уровней было переведено 13,7 млрд руб. В частности, распределение по субъектам выглядит следующим образом:

— в Свердловскую область поступило 5,8 млрд руб.;

— в Пермский край — 2,6 млрд руб.

— в Тюменскую область — 2,2 млрд руб.;

— в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру — 2,6 млрд руб.

— в Ямало-Ненецкий автономный округ — 0,5 млрд руб.

На сегодняшний день Свердловская железная дорога играет ключевую роль в транспортной инфраструктуре Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Она обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв км, что составляет 10% площади России, где проживает более 10,5 млн человек (7% населения страны).

