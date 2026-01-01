Турпоток на горнолыжных курортах Прикамья вырос на 6% За сезон комплексы приняли 480 тысяч человек

Турпоток на горнолыжных курортах Прикамья в минувшем сезоне составил 480 тыс. человек, что более чем на 6% выше, чем годом ранее. По итогам прошлого сезона показатель составлял 450 тыс. человек.

Как сообщает министерство по туризму региона, увеличение количества туристов зафиксировали почти все горнолыжные комплексы. Особенно значительно по сравнению с прошлым годом увеличилось число отдыхающих в новогодние праздники — на 13%. На дни зимних каникул приходится порядка 15% посетителей за всю зиму.

В топ самых популярных горнолыжных комплексов вошли «Губаха», «Такман», «Жебреи», «Белогорье» и «Иван-гора». В среднем жители и гости Прикамья посещали курорты по два-три раза за сезон.

Ранее "Новый компаньон" писал, что пермяки в среднем тратят на посещение горнолыжных курортов, в том числе в других регионах, около 75 тыс. руб. Наиболее популярными направлениями остаются Урал и Сибирь.

