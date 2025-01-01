Горнолыжные курорты Прикамья за сезон посетили более 450 тысяч человек Наибольшей популярностью пользовался всесезонный курорт «Губаха» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае подвели итоги горнолыжного сезона. Предварительные подсчёты говорят о том, что горнолыжные курорты региона приняли более 450 тыс. посетителей. Об этом сообщает минтуризма региона.

Практически все комплексы зафиксировали увеличение числа туристов, объясняя это обильными снегопадами: сезон 2024/25 оказался рекордным по количеству снега в южной части Северного Урала — снежный покров на курортах достигал 1 м.

По данным цифровой экосистемы МТС, наибольшей популярностью пользовался всесезонный курорт «Губаха» (около 200 тыс. посетителей). Второе место по популярности занял горнолыжный курорт «Такман» (187 тыс. посетителей), расположенный в Чусовом, а третье — «Иван-гора» в Гамово (30 641 посетитель).

В минтуризма напомнили, ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников также отметил рост турпотока на российских горнолыжных курортах этой зимой. По данным минэка, на зимних курортах побывали почти 8,3 млн человек, это на четверть больше, чем в 2024 году. Наибольший рост турпотока отмечен в Губахе.

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