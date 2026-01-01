В Прикамье вынесли приговор виновнице массовой аварии под Краснокамском В ДТП погибла фельдшер Пермской городской станции скорой помощи Светлана Федосеева

Фото: Госавтоинспекции Прикамья

В Краснокамске суд признал 41-летнюю жительницу Перми виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением водительских прав на 1 год 6 месяцев.

Как установил суд, в марте 2025 года на 1047-м километре трассы Кострома—Шарья—Киров—Пермь произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Женщина-водитель на Mazda-3 возвращалась домой с двумя несовершеннолетними детьми. На скользкой дороге она потеряла управление, автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с металлическим ограждением.

От удара Mazda отбросило на движущийся грузовик с полуприцепом, что привело к цепной реакции: грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4. Следовавший за ней Opel не смог избежать столкновения, после чего по инерции в аварию попали ещё Skoda Kodiaq и Honda Accord.

Напомним, в результате аварии женщина, управлявшая Toyota RAV4, скончалась на месте до приезда медиков. Также травмы получили трое детей и трое взрослых, их состояние уточняется.

Позже стало известно, что погибшая — Светлана Федосеева, фельдшер Пермской городской станции скорой помощи.

