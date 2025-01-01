В массовой автоаварии под Краснокамском погибла фельдшер скорой помощи из Перми Светлане Федосеевой было 53 года Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Пермской станцией скорой помощи

В Краснокамском округе Пермского края 9 марта в автокатастрофе трагически погибла Светлана Федосеева, фельдшер Пермской городской станции скорой помощи. Об этом сообщили в организации, где работала Светлана, выразив глубокие соболезнования семье и близким погибшей.

Федосеева входила в состав выездной бригады скорой помощи, базировавшейся на подстанции в Индустриальном районе. Её профессиональный путь в службе скорой помощи насчитывал почти три десятилетия. Она начала свою карьеру в 1996 году, сразу после окончания Кудымкарского медицинского училища, и оставалась верна своему призванию до последних дней.

«Она была настоящим профессионалом своего дела, не только на работе, но и в жизни готовая в любой момент прийти на помощь. Однажды, отдыхая с семьёй на берегу Мулянки, Светлана Григорьевна спасла мужчину — провела ему сердечно-лёгочную реанимацию и «оживила». Она не смогла остаться в стороне. За спасение пострадавшего ей была объявлена благодарность от МЧС России», — рассказали на станции.

Светлане было 53 года. Время и место прощания пока не сообщаются.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 9 марта в 14:59 на 1047-м километре трассы Кострома—Шарья—Киров—Пермь водитель «Мазды» 1984 г.р. потеряла контроль над транспортным средством. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Донг Фенг», который затем задел «Тойоту Рав 4», «Шкоду», «Опель» и «Хонду». В результате аварии водитель «Тойоты Рав 4» 1971 г.р. скончалась на месте от полученных травм до прибытия медиков. Помимо этого, пострадали трое детей и трое взрослых, получив травмы различной степени тяжести.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.