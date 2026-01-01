Доходность инвестиций в недвижимость Перми упала до 9,7% В общем рейтинге город потерял девять строчек

Константин Долгановский

Доходность инвестиций в недвижимость Перми показала снижение. В общероссийском рейтинге столица Прикамья потеряла девять строчек. Такие данные представлены в новом исследовании РИА Новости.

Среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года с учётом сдачи её в аренду в Перми составила 9,7%. Согласно прошлогоднему показателю, эффективность от вложений ранее составляла 14%. В этом году город занял всего лишь 22 место, тогда как годом ранее занимал 13-ю строчку рейтинга.

Первое место оказалось у Абакана — 25,3%, второе у Оренбурга — 20,2%, третье у Челябинска — 16,4%. Санкт-Петербург занял 36-ю строчку (7%), Екатеринбург — 67-ю (1,8%), а Москва — 70-ю (0,3%). Ещё в восьми городах показатели сложились в отрицательные цифры. Наименьшие из них — в Калининграде (-2,9%), Якутске (-2,1%) и Орле (-1,8%).

