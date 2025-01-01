Доходность инвестиций в недвижимость в Перми приблизилась к 14% в год Пермь заняла 13 место среди городов РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рейтинге российских городов по доходности инвестиций в недвижимость Пермь заняла 13 место из 79 населённых пунктов РФ. По данным аналитиков РИА Новости, за три года среднегодовая реальная доходность составила в краевом центре 13,9%. Если не учитывать сдачу квартир в аренду, этот показатель равен 9,6%.

Для сравнения, в соседнем Екатеринбурге показатели значительно скромнее — среднегодовая доходность со сдачей в аренду составила 4,7%, без — -0,4%. В Нижнем Новгороде — со сдачей в аренду — 5,1%, без — 2%. А вот в Челябинске показатели выше, чем в Перми, — со сдачей в аренду — 19,4%, без — 13,8%.

Первую строчку в рейтинге занял город Иваново. Здесь доходность инвестиций в недвижимость составила 22% (17,3%). На втором месте расположился Горно-Алтайск — 20,9% (15,8%), на третьем — Челябинск.

Москва расположилась на последнем 79 месте. Оба показателя отрицательных: среднегодовая доходность недвижимости со сдачей в аренду составила -3,7%, без — -7,4%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.