Самыми престижными сферами работы пермяки считают цифровую и нефтегазовую

Самыми престижными сферами работы пермяки считают цифровые сервисы, нефтегазовую отрасль и проектирование. Такие данные показали результаты опроса сервиса «Авито Работа». Как сообщили аналитики, в целом 67% трудоустроенных жителей Перми учитывают престиж профессии при выборе работы.

По мнению 29% респондентов, самая престижная профессиональная сфера — ИТ, телекоммуникации и цифровые сервисы, 27% такой считают нефтегазовую отрасль, ещё 27% — инженерно-техническую деятельность и проектирование. Кроме того, в топ-10 вошли предпринимательство и управление бизнесом, государственное управление и государственные организации, промышленность и высокотехнологичное производство, финансовый сектор, юриспруденция, медиа и коммуникации и креативные индустрии.

Престиж для 65% пермяков напрямую связан с деньгами, для 27% — с пользой людям, ещё 27% — с наличием социального пакета и льгот. Также 23% обращают внимание на возможности карьерного роста, 21% — на стабильность и востребованность, 17% — на высокую ответственность и сложность задач. Треть работающих (33%) отметили, что за последние два-три года уровень престижа их профессии не изменился, а для 23% респондентов уровень престижа вырос.

Престиж профессии остаётся значимым фактором при выборе работы в основном среди респондентов старше 65 лет (68%) и молодёжи 18-24 лет (61%). Наиболее престижным сценарием профессионального развития 30% опрошенных назвали вариант стать востребованным специалистом и самостоятельно выбирать лучшие предложения на рынке.

В целом по России 48% работающих готовы рассмотреть смену профессии или сферы деятельности ради более престижной карьеры, чаще всего это молодёжь 18-24 лет (64%). Чаще других рост престижа профессии отмечали работники автосервисов — 44%, ИТ-специалисты — 43% и сотрудники бьюти-сферы — 42%. Наиболее открыты к смене профессионального направления мастера по оказанию персональных услуг — 68%, топ-менеджеры — 63% и специалисты службы поддержки — 61%.

