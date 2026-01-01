В Прикамье люди серебряного возраста всё чаще осваивают новые профессии и делегируют рутину Эксперты назвали ключевые тренды у пожилых пермяков

Жители Пермского края в возрасте 55-64 года меняют подход к жизни: вместо того чтобы делать всё самостоятельно, они всё чаще доверяют профессионалам — от организации праздников до финансовых консультаций. К такому выводу пришли эксперты «Авито Услуг», проанализировав динамику спроса за год (с марта 2025-го по февраль 2026 года). Исследование показало значительный рост интереса к образовательным и бытовым услугам среди представителей серебряного возраста.

Одним из ключевых трендов стала организация мероприятий. В частности, спрос на услуги по оформлению и декору вырос в 3,5 раза, а на профессиональных организаторов праздников — вдвое.

Ещё одна тенденция — консультации по недвижимости. Они стали востребованнее почти вчетверо, а услуги бухгалтеров и финансистов — на 12%.

Курсы по новым профессиям и ведению бизнеса для пенсионеров оказались популярнее более чем вдвое. Также вырос интерес к обучающим программам по красоте и здоровью (+86%) и творческим увлечениям (+17%). Услуги по настройке игровых приставок стали востребованнее на 90%, а установка операционных систем и программ — на 22%.

За год увеличился спрос на озеленение и уход за садом: он вырос на 58%, а земляные работы стали популярнее у пермяков на 49%.

Что касается домашнего уюта, то простая уборка оказалась востребованнее более чем вдвое, генеральная уборка — на 44%, а чистка ковров — на 5%. Починка посудомоечных машин пользуется спросом впятеро чаще, а холодильников и морозильных камер — на 61%. Сантехнические услуги прибавили 9%, сборка и ремонт мебели — 29%, остекление и ремонт балконов — 10%.

«Мы фиксируем устойчивый тренд: люди серебряного возраста всё чаще воспринимают обучение как осознанную инвестицию в себя. Рост спроса на курсы по новым профессиям и ведению бизнеса — это явный сигнал: после 55 лет для аудитории на первый план выходят самореализация и финансовые амбиции. Желание осваивать современные компетенции открывает для этого поколения двери в сферы деятельности, о перспективах которых они раньше не задумывались или на которые не хватало времени и ресурсов», — рассказал руководитель бизнес-направлений «Красота и здоровье» и «Обучение» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

Таким образом, отмечают эксперты, серебряный возраст в Пермском крае становится временем новых возможностей, обучения и активной жизни.

