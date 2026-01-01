Скончалась директор Оханского краеведческого музея в Прикамье Татьяна Трила Церемония прощания пройдёт 14 апреля

Фото: сообщество "Администрация Оханского муниципального округа" ВКонтакте

Администрация Оханского муниципального округа Прикамья сообщила о смерти Татьяны Трила, руководившей местным краеведческим музеем им. П.Ф. Шардакова. Она скончалась 10 апреля, не дожив до 60-летия один год.

В разные годы Татьяна Трила трудилась в разных сферах — педагогом в Оханском филиале Строгановского колледжа, в редакции газеты «Оханская сторона», в Центре детского творчества и музее, вела депутатскую деятельность в думе муниципалитета. По словам коллег, она всегда отдавалась своему делу полностью, искала новые направления развития, разрабатывала проекты.

«Ушедшая от нас в Страстную пятницу, она всего год не дожила до своего 60-летия, которое могла бы отпраздновать в следующем феврале. Администрация Оханского округа скорбит вместе с семьёй и родными, вместе с коллективом нашего музея и выражает искренние соболезнования всем, кто воспринял этот уход как личную потерю», — говорится в официальном сообщении.

Церемония прощания с Татьяной Трила пройдёт 14 апреля с 10:30 в Оханском музее (ул. Красная, 8). Отпевание состоится в Успенском соборе с 12:00.

Ранее сообщалось, что в Прикамье после продолжительной болезни 7 апреля ушла из жизни фельдшер по приёму вызовов Пермской станции скорой медицинской помощи Марина Ермолина. Похороны прошли 10 апреля.

